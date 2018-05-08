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<a href="http://33live.ru/novosti/08-05-2018-prodazhi-avtovaza-uvelichilis-bolee-chem-na-chetvert.html" target="_blank">Продажи АвтоВАЗа увеличились более чем на четверть</a> - Накануне выхода официальной статистики Ассоциации европейского бизнеса по результатам продаж на российском авторынке автопроизводители делятся собственными подсчетами объемов продаж. И отечественному АвтоВАЗу есть, чем похвалиться: по результатам продаж за 4 месяца года рост превысил 25%.