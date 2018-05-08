Проект Кортеж - пожалуй, одна из главных тем последних дней, освещение которой вышло за пределы профильных автомобильных СМИ. Между тем, достоверной информации о Кортеже немного однако новейший минивэн Арсенал попал в кадр - и раскрыл кое-какие интересные подробности о себе.

Проект "Кортеж" — пожалуй, одна из главных тем последних дней, освещение которой вышло за пределы профильных автомобильных СМИ. Между тем, достоверной информации о "Кортеже" немного однако новейший минивэн "Арсенал" попал в кадр — и раскрыл кое-какие интересные подробности о себе.