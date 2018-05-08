Проект Кортеж - пожалуй, одна из главных тем последних дней, освещение которой вышло за пределы профильных автомобильных СМИ. Между тем, достоверной информации о Кортеже немного однако новейший минивэн Арсенал попал в кадр - и раскрыл кое-какие интересные подробности о себе.
<a href="http://33live.ru/novosti/08-05-2018-proekt-kortezh-samye-pervye-foto-minivena.html" target="_blank">Проект Кортеж: самые первые фото минивэна</a> - Проект Кортеж - пожалуй, одна из главных тем последних дней, освещение которой вышло за пределы профильных автомобильных СМИ. Между тем, достоверной информации о Кортеже немного однако новейший минивэн Арсенал попал в кадр - и раскрыл кое-какие интересные подробности о себе.
[url=http://33live.ru/novosti/08-05-2018-proekt-kortezh-samye-pervye-foto-minivena.html]Проект Кортеж: самые первые фото минивэна[/url] - Проект Кортеж - пожалуй, одна из главных тем последних дней, освещение которой вышло за пределы профильных автомобильных СМИ. Между тем, достоверной информации о Кортеже немного однако новейший минивэн Арсенал попал в кадр - и раскрыл кое-какие интересные подробности о себе.