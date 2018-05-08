Тренер по фигурному катанию Рафаэль
Арутюнян прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть
группу Этери Тутберидзе. Также он высказался о ее переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Тренер по фигурному катанию Рафаэль
Арутюнян прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть
группу Этери Тутберидзе. Также он высказался о ее переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Эксперт от
спорта считает происходящее предсказуемым. По словам Арутюняна, фигуристка
приняла верное решение.
"Это всегда
случается со спортсменками из этой тренерской группы. Как только фигуристки
становятся старше и появляются молодые спортсменки, они уходят из группы", – цитирует тренера The Japan Times. "Если сравнивать с Юлией Липницкой, то
Евгения приняла лучшее решение. Орсер – очень сильный тренер и его окружают
сильные специалисты", – добавил Рафаэль Арутюнян.
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