Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть группу Этери Тутберидзе. Также он высказался о ее переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Тренер по фигурному катанию РафаэльАрутюнян прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинутьгруппу Этери Тутберидзе. Также он высказался о ее переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.Эксперт отспорта считает происходящее предсказуемым. По словам Арутюняна, фигуристкаприняла верное решение."Это всегдаслучается со спортсменками из этой тренерской группы. Как только фигуристкистановятся старше и появляются молодые спортсменки, они уходят из группы", – цитирует тренера The Japan Times. "Если сравнивать с Юлией Липницкой, тоЕвгения приняла лучшее решение. Орсер – очень сильный тренер и его окружаютсильные специалисты", – добавил Рафаэль Арутюнян.Материал дополняется