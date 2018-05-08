Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть группу Этери Тутберидзе. Также он высказался о ее переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Тренер по фигурному катанию РафаэльАрутюнян прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинутьгруппу Этери Тутберидзе. Также он высказался о ее переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.Эксперт отспорта считает происходящее предсказуемым. По словам Арутюняна, фигуристкаприняла верное решение.Кроме того, он объяснил, почему Этери Тутберидзе преследует неприятная тенденция: уход от нее чемпионок. "Это всегдаслучается со спортсменками из этой тренерской группы. Как только фигуристкистановятся старше и появляются молодые спортсменки, они уходят из группы", – цитирует тренера The Japan Times. "Если сравнивать с Юлией Липницкой, тоЕвгения приняла лучшее решение. Орсер – очень сильный тренер и его окружаютсильные специалисты", – добавил Рафаэль Арутюнян.Тренер уверен,что Евгении Медведевой придется тяжело, потому что она "из другой культуры". Онотметил, что в США и Канаде в настоящее время действует принцип большей ответственностиспортсмена за свои действия, нежели в России. "Надеюсь, она справится. Этобудет нелегко. Им обоим будет трудно. Но из всех имеющихся вариантов – переходк Орсеру был лучшим решением", – заключил Арутюнян.Отметим, 7 мая также стало известно, что сотрудничествос именитым наставником прекратила и победительница юношескойОлимпиады-2016 Полина Цурская. О том, что Этери Тутберидзе покидаетЕвгения Медведева, выяснилось 4 мая. Она будет тренироваться у канадскогоспециалиста Брайана Орсера.