Тренер по фигурному катанию Рафаэль
Арутюнян прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть
группу Этери Тутберидзе. Также он высказался о ее переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Тренер по фигурному катанию Рафаэль
Арутюнян прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть
группу Этери Тутберидзе. Также он высказался о ее переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Эксперт от
спорта считает происходящее предсказуемым. По словам Арутюняна, фигуристка
приняла верное решение.
Кроме того, он объяснил, почему Этери Тутберидзе преследует неприятная тенденция: уход от нее чемпионок. "Это всегда
случается со спортсменками из этой тренерской группы. Как только фигуристки
становятся старше и появляются молодые спортсменки, они уходят из группы", – цитирует тренера The Japan Times. "Если сравнивать с Юлией Липницкой, то
Евгения приняла лучшее решение. Орсер – очень сильный тренер и его окружают
сильные специалисты", – добавил Рафаэль Арутюнян.
Тренер уверен,
что Евгении Медведевой придется тяжело, потому что она "из другой культуры". Он
отметил, что в США и Канаде в настоящее время действует принцип большей ответственности
спортсмена за свои действия, нежели в России. "Надеюсь, она справится. Это
будет нелегко. Им обоим будет трудно. Но из всех имеющихся вариантов – переход
к Орсеру был лучшим решением", – заключил Арутюнян.
Отметим, 7 мая также стало известно, что сотрудничество
с именитым наставником прекратила и победительница юношеской
Олимпиады-2016 Полина Цурская. О том, что Этери Тутберидзе покидает
Евгения Медведева, выяснилось 4 мая. Она будет тренироваться у канадского
специалиста Брайана Орсера.