Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме, заявил, что одна из главных задач, которая стоит перед новым правительством — бороться и победить бедность. Также он призвал правительство решать и другие задачи глобального, капитального, прорывного развития нашего Отечества.

Новое правительство должно бороться и победить бедность. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме, где была утверждена кандидатура Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.Глава государства отметил, что количество бедных уменьшается, но "недостаточными для нас темпами"."Поэтому одна из главных задач правительства — таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить, как и победить другие проблемы, которые перед нами стоят, решить и другие задачи глобального, капитального, прорывного развития нашего Отечества, нашей любимой страны России", — подчеркнул Путин.Кроме того, он сказал, что власти страны открыты для предложений от всех фракций Госдумы по формированию нового правительства – "и по формированию правительства, и по комитетам, по министрам, по министерствам в целом". Путин отметил, что главное – это не политические пристрастия, а "личные, деловые, профессиональные качества".Сегодня депутаты Госдумы утвердили Дмитрия Медведева премьер-министром России. За проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против — 56, воздержавшихся не было.