Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева новым руководителем кабинета министров. Кандидатуру одобрили члены нижней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева новым руководителем кабинета министров. Кандидатуру одобрили члены нижней палаты парламента.Документ был опубликован на официальном сайте Кремля. "В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Председателем Правительства Российской Федерации", – гласит текст указа. Распоряжение президента вступило в силу немедленно.Материал дополняется