Советский Союз достиг больших успехов под руководством КПСС,
при ней же он перестал существовать. Об этом заявил президент России Владимир
Путин в ходе заседания Госдумы.
Советский Союз достиг больших успехов под руководством КПСС,
при ней же он перестал существовать. Об этом заявил президент России Владимир
Путин в ходе заседания Госдумы.
Путин согласился, что достижения Компартии СССР неоспоримы.
Среди них – освоение космического пространства, создание ядерного щита и многое
другое.
"Геннадий Андреевич (Зюганов. – Прим.Ред.) не упомянул
только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз
прекратил свое существование. И здесь радоваться нечему", – сказал глава
государства. Президент напомнил, что именно КПСС была правящей партией в
Советском Союзе, а посему ее лидеры напрямую причастны к событиям 1991 года.
Владимира Путин неоднократно высказывался о своем сожалении
по поводу развала СССР. Еще в 2005 году в послании Федеральному собранию он
охарактеризовал это событие как крупнейшую геополитическую катастрофу ушедшего
века.
В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну глава
государства пояснил, почему так считает. По его словам, за границей в одночасье
оказались 25 миллионов русских. Граждане Советского Союза, подчеркнул он, жили
в рамках одной страны, они была работа, жилье. "В стране возникли сначала
признаки, а потом и полномасштабная гражданская война", – подчеркнул
Путин.
Кроме того, отметил он, была разрушена система социальной
защиты, здравоохранения, перестали функционировать целые отрасли экономики,
многие люди оказались за чертой бедности, в плачевном состоянии оказались
вооруженные силы. "Про это тоже нельзя забывать", – добавил глава
государства.
О распаде СССР Владимир Путин упомянул и в июле прошлого
года в ходе общения с одаренными детьми в лагере "Сириус". По словам
Путина, развал Советского Союза является событием, оказавшим наибольшее влияние
на его жизнь.