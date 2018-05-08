Советский Союз достиг больших успехов под руководством КПСС, при ней же он перестал существовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госдумы.

Советский Союз достиг больших успехов под руководством КПСС,при ней же он перестал существовать. Об этом заявил президент России ВладимирПутин в ходе заседания Госдумы.Путин согласился, что достижения Компартии СССР неоспоримы.Среди них – освоение космического пространства, создание ядерного щита и многоедругое."Геннадий Андреевич (Зюганов. – Прим.Ред.) не упомянултолько одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союзпрекратил свое существование. И здесь радоваться нечему", – сказал главагосударства. Президент напомнил, что именно КПСС была правящей партией вСоветском Союзе, а посему ее лидеры напрямую причастны к событиям 1991 года.Владимира Путин неоднократно высказывался о своем сожалениипо поводу развала СССР. Еще в 2005 году в послании Федеральному собранию онохарактеризовал это событие как крупнейшую геополитическую катастрофу ушедшеговека.В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну главагосударства пояснил, почему так считает. По его словам, за границей в одночасьеоказались 25 миллионов русских. Граждане Советского Союза, подчеркнул он, жилив рамках одной страны, они была работа, жилье. "В стране возникли сначалапризнаки, а потом и полномасштабная гражданская война", – подчеркнулПутин.Кроме того, отметил он, была разрушена система социальнойзащиты, здравоохранения, перестали функционировать целые отрасли экономики,многие люди оказались за чертой бедности, в плачевном состоянии оказалисьвооруженные силы. "Про это тоже нельзя забывать", – добавил главагосударства.О распаде СССР Владимир Путин упомянул и в июле прошлогогода в ходе общения с одаренными детьми в лагере "Сириус". По словамПутина, развал Советского Союза является событием, оказавшим наибольшее влияниена его жизнь.