Журнал Forbes огласил список
самых влиятельных людей мира. В нем российский президент Владимир Путин обошел
американского лидера Дональда Трампа.
Журнал Forbes огласил список
самых влиятельных людей мира. В нем российский президент Владимир Путин обошел
американского лидера Дональда Трампа.
Путин занял
почетное второе место. Президент США же стал третьим.
В
обновленном рейтинге первую строчку получил глава Китая Си Цзиньпин.
Составители списка считают, что ему удалось лучше других укрепить власть. "Он
пользуется культом личности, которого не видели со времен председателя Мао", – сообщает
издание.
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