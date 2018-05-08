Журнал Forbes огласил список самых влиятельных людей мира. В нем российский президент Владимир Путин обошел американского лидера Дональда Трампа.

Журнал Forbes огласил списоксамых влиятельных людей мира. В нем российский президент Владимир Путин обошеламериканского лидера Дональда Трампа.Путин занялпочетное второе место. Президент США же стал третьим.обновленном рейтинге первую строчку получил глава Китая Си Цзиньпин.Составители списка считают, что ему удалось лучше других укрепить власть. "Онпользуется культом личности, которого не видели со времен председателя Мао", – сообщаетиздание.Материал дополняется