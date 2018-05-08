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<a href="http://33live.ru/novosti/08-05-2018-putin-rasporyadilsya-pobedit-smertnost-na-dorogax.html" target="_blank">Путин распорядился победить смертность на дорогах</a> - После вступления в должность президента РФ Владимир Путин подписал традиционный майский указ - перечень распоряжений, которые определяют национальные цели развития страны. Одной из этих целей стала борьба со смертностью на дорогах: президент приказал радикально снизить количество смертельных ДТП.