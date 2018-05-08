КПСС сама своими руками развалила Советский Союз. Об этом на заседании в Госдуме президент РФ Владимир Путин напомнил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Ранее в числе прочих Зюганов перечислил достижения СССР под чутким руководством Коммунистической партии.

КПСС сама своими руками развалила Советский Союз. Об этом на заседании в Госдуме президент РФ Владимир Путин напомнил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Ранее в числе прочих Зюганов перечислил достижения СССР "под чутким руководством" Коммунистической партии."Под руководством коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигла очень больших вершин. И Геннадий Андреевич (Зюганов) перечислил многие из них: это и космос, и ядерный щит и т.д.", — прокомментировал Путин высказывания лидера коммунистов. — Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование. Здесь, конечно, радоваться нечему, как бы это ни было — хорошо или плохо, но это исторический факт. Никого, кроме Коммунистической партии, роль которой была закреплена даже в конституции СССР, не было среди тех, кто руководил этим процессом".При этом Путин согласился с тем, что "со стороны много было" участников этого процесса. "Но КПСС была во главе, и по сути дела руками лидеров КПСС так или иначе состоялось это историческое событие", — подчеркнул он.Как напоминает "Интерфакс", Владимир Путин приехал в Госдуму, где утверждалась кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы правительства.