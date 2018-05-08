Утверждения о воюющей в Донбассе российской армии должны прикрыть преступления Киева против своего народа. Заявления Петра Порошенко о противостоящих ВСУ 50 тысячах россиян – неприкрытая ложь.

Утверждения о воюющей в Донбассе российской армии должныприкрыть преступления Киева против своего народа. Заявления Петра Порошенко опротивостоящих ВСУ "50 тысячах россиян" – неприкрытая ложь.Президент Украины вызнал военную тайну. Он заявил, чтополовина тех, кто воюет за Донецкую и Луганскую народные республики -российские граждане. При этом украинский президент в интервью телеканалу CBS News назвал цифру в 50 тысяч – получается,что ему известна численность формирований донецких ополченцев.Однако приведенные Порошенко цифры не имеют ничего общего среальностью, украинский президент по своей привычке просто лжет. "То, чтоза нас воюют добровольцы из России, мы никогда не скрывали. Но, конечно, это не50 тысяч человек, как утверждает Порошенко. Его цифры завышены в десятки раз, иоткуда он их взял, непонятно", – прокомментировал слова Порошенко замглавыоперативного командования Донецкой народной республики. Эдуард Басурин подчеркнул:регулярных российских войск в Донбассе как не было, так и нет.Петр Порошенко работает на современную украинскую мифологию.Это придуманная история, в которой Киеву удобно и не очень стыдно существовать,сказал российский писатель, замполит одного из батальонов ДНР Захар Прилепин."В 2014 году... добровольцев из России в Донбассе былосущественно больше, украинцы прекрасно осознавали, кто восстал, и говорили, чтоДонецк принес в их дом войну. А потом они стали бомбить Донбасс, и в Киевесразу стало неудобно говорить об убийстве собственных граждан. Для своегодушевного успокоения украинские власти стали продвигать идею, что в Донбассевоюют россияне", – отметил Прилепин в интервьюПо словам замполита, в 2014 году в армии ДНР насчитывалось3-4 тысячи добровольцев из России, а сейчас их не больше ста человек. НоПорошенко удобнее говорить, что Россия убивает мирных граждан в Донбассе, а неартиллерия ВСУ. Так он прикрывает скотство, сваливая свою вину на соседа,заключил писатель.