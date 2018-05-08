Разработчики новейшего российского беспилотного летательного аппарата Корсар, который впервые покажут широкой публике 9 мая, рассказали, как будут развивать его дальше. Так, дрону увеличат дальность полета более чем вдвое – до 250 километров. Кроме того, он получит оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Разработчики новейшего российского беспилотного летательного аппарата "Корсар", который впервые покажут широкой публике 9 мая, рассказали, как будут развивать его дальше. Так, дрону увеличат дальность полета более чем вдвое – до 250 километров. Кроме того, он получит оборудование для радиоэлектронной борьбы, то есть сможет мешать работе вражеской радиосвязи или разведывательной аппаратуре, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".Также создатели делают ставку на многофункциональность "Корсара". Он может пригодиться не только военным, но и гражданским. Специалисты "Ростеха" уверены, что дрон подходит для поиска и спасения людей, наблюдения за автомобильными дорогами, поиска очагов лесных пожаров.Для всех этих целей "Корсар" подходит уже сейчас. В воздухе он способен провести до 10 часов, предельная высота полета – 6 километров, скорость – 150 километров в час. При этом беспилотник относительно небольшой: длина – чуть больше 4 метров, размах крыльев – 6,5 метра.Вчера Министерство обороны РФ опубликовало видео работы нового БПЛА, где он корректирует огонь артиллерии. Помимо прочего, военные указали, что "Корсара" можно использовать для перевозки небольших грузов.