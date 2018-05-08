Роскомнадзор объявил о снятии ограничения доступа с шести подсетей Google. Как сообщило ведомство, всего было разблокировано более 3,7 миллиона IP-адресов американской компании.

Роскомнадзор объявил о снятии ограничения доступа с шести подсетей Google. Как сообщило ведомство, всего было разблокировано более 3,7 миллиона IP-адресов американской компании.Подсети разблокировали "с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов". "При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются", — заявили в Роскомнадзоре.28 апреля ведомство разблокировало три подсети Amazon — всего коло 3,2 миллиона IP-адресов. Блокировки сняты, чтобы избежать ограничений доступа к "добропорядочным интернет-ресурсам".IP-адреса Google начали блокироваться в России с середины апреля. Ведомство объяснило это тем, что эти адреса использовал для обхода блокировок мессенджер Telegram, а Google "не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России".∎Google признала проблемы с доступом к ее сервисам в России читайте такжеКроме Google, Роскомнадзор блокировал адреса Amazon и Digital Ocean — крупнейших хостинг-провайдеров, а также Microsoft. 27 апреля в список блокируемых ненадолго были занесены IP-адреса "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Yahoo.