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<a href="http://33live.ru/novosti/08-05-2018-roskoshnyj-vnedorozhnik-ot-rolls-royce-zasvetilsya-bez-kamuflyazha.html" target="_blank">Роскошный внедорожник от Rolls-Royce засветился без камуфляжа</a> - До мировой премьеры первого в истории марки Rolls-Royce внедорожника под названием Cullinan остается всего пара дней, и автопроизводитель традиционно подогревает интерес фотографиями-тизерами. На этот раз британцы позволили взглянуть на задний фонарь роскошной новинки.