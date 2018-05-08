Участники церемонии почтили память погибших у Мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей...

Руководители ГУ МВД России по г. Москве и ветераны органов внутренних дел в преддверии Дня Победы возложили венки и цветы к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей на территории Главного управления МВД России по г. Москве.В церемонии приняли участие руководители и личный состав ГУ МВД России по г. Москве, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны органов внутренних дел.Сотрудники столичной полиции вынесли венки из красных гвоздик, после чего делегация под звуки оркестра возложила их к бюсту Ф.Э. Дзержинского. Также участники церемонии почтили память погибших у Мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей. Руководители главка пообщались с ветеранами и поздравили их с праздником.Мероприятие завершилось прохождением парадного расчета в составе пеших подразделений и кавалерии.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве