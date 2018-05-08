Ему дали три месяца на исправление ситуации

Ему дали три месяца на исправление ситуацииРуководителю владимирского Следственного комитета Александру Еланцеву объявили строгий выговор. Ему дано три месяца на исправление ситуации в регионе.Аналогичный выговор получил глава СК по Магаданской области. Об этом стало известно на федеральном совещании ведомства, посвященное обращению граждан.По словам главы Александра Бастрыкина, со стороны руководства следственных управлений по Сахалинской, Вологодской, Белгородской и Владимирской областям отмечена невысокая активность по приему граждан.За последние два месяца к нему обратились 3 жителя нашего региона.