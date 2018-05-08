Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева и начальник УВД по ВАО Алексей Кузнецов поздравили ветерана...

В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне руководство ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ВАО поздравили ветерана Георгия Степановича Хорошенькова с 73-годовщиной Великой Победы.Встретиться с ветераном приехали заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева, начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, а также руководство УВД по ВАО.Участники торжества отметили, что героические подвиги участников Великой Отечественной войны служат достойным примером для подрастающего и будущего поколений и навсегда останутся в памяти.От имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова Георгию Степановичу вручили поздравительное письмо, памятный подарок и букет цветов для его супруги. «От имени московской полиции желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и долгих лет жизни», – пожелала заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева.За праздничным столом ветеран поделился с гостями воспоминаниями о годах войны, вспомнил о своих друзьях и боевых товарищах. Георгий Степанович рассказал о своей службе в органах внутренних дел, продемонстрировал присутствующим свои боевые и ведомственные награды.В завершение встречи начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей Кузнецов выразил Георгию Степановичу глубокую признательность за личный вклад в победу в Великой Отечественной войне и пожелал ветерану и его супруге от лица всей полиции Восточного округа крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, а также вручил ценный подарок и цветы.Справочно:Георгий Степанович родился 8 июля 1925 года в хуторе Нахаево, Нахаевского района, Волгоградской области.Призван в ряды Красной Армии 12 ноября 1942 года.Воевал в войсках противотанковой артиллерии, командиром орудия.Участвовал в освобождении Украины, Беларусь, взятии города Кенигсберга.Награжден Орденом «Отечественной Войны 2 степени», медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».Демобилизовался в апреле 1946 года в звании старшего сержанта. В сентябре 1946 года поступил в Саратовскую специальную школу милиции по окончанию которой в июле 1947 года направлен для прохождении службы в 73 отделение милиции города Москвы. Служил в должностях: оперуполномоченный уголовного розыска, заместителя начальника 25 отделения милиции города Москвы по уголовному розыску.Вышел в отставку в 1970 году в звании подполковника милиции с должности начальника 73 отделения милиции.Почетный ветеран УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве.