Актер Станислав Садальский прокомментировал предложение
назначить экс-министра спорта России Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства
по строительству. Судя по
сарказму поста в Instagram,
артист считает это плохой идеей.
Актер Станислав Садальский прокомментировал предложение
назначить экс-министра спорта России Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства
по строительству. Судя по
сарказму поста в Instagram,
артист считает это плохой идеей.
"Узнал хорошие новости из
России от краснодарской американки @danadillon. – Новый президент поручил
новому премьеру собрать правительство профессионалов и понеслась", – написал на
своей странице в соцсети Садальский. При этом он припомнил чиновнику допинговый
скандал.
"Предложение назначить
моториста Мутко главным строителем – сильный ход. Воздействие мельдония на
устойчивость строительных конструкций никто в мире еще не изучал. Россия вперед!",
– заключил артист. Пользователи Instagram оценили чувство юмора острого на язык и
перо актера, согласившись с ним в том, что Виталий Мутно не подходит на этот
пост. "Станислав, как точно! Точнее и не скажешь", "Все
в шоке!", "Где Мутко и где строительство?", – прокомментировали пост
фолловеры.
Ранее премьер-министр
России Дмитрий Медведев назвал политиков, которых хотел бы видеть своими
заместителями. Глава кабмина предложил инициативу о назначении Виталия
Мутко на высокий пост вице-премьера
правительства по строительству.
Напомним, Мутко с
октября 2016 года занимал пост вице-премьера по вопросам спорта. До этого он
возглавлял Министерство спорта России и был президентом Российского футбольного
союза. Многие считают, что именно он "развалил" российский спорт, в
частности, оставив из-за "провалов"
российской антидопинговой системы нашу страну без команды на Олимпиаде-2018.