Актер Станислав Садальский прокомментировал предложение назначить экс-министра спорта России Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по строительству. Судя по сарказму поста в Instagram, артист считает это плохой идеей.

Актер Станислав Садальский прокомментировал предложениеназначить экс-министра спорта России Виталия Мутко на должность вице-премьера правительствапо строительству. Судя посарказму поста в Instagram,артист считает это плохой идеей."Узнал хорошие новости изРоссии от краснодарской американки @danadillon. – Новый президент поручилновому премьеру собрать правительство профессионалов и понеслась", – написал насвоей странице в соцсети Садальский. При этом он припомнил чиновнику допинговыйскандал."Предложение назначитьмоториста Мутко главным строителем – сильный ход. Воздействие мельдония наустойчивость строительных конструкций никто в мире еще не изучал. Россия вперед!",– заключил артист. Пользователи Instagram оценили чувство юмора острого на язык иперо актера, согласившись с ним в том, что Виталий Мутно не подходит на этотпост. "Станислав, как точно! Точнее и не скажешь", "Всев шоке!", "Где Мутко и где строительство?", – прокомментировали постфолловеры.Ранее премьер-министрРоссии Дмитрий Медведев назвал политиков, которых хотел бы видеть своимизаместителями. Глава кабмина предложил инициативу о назначении ВиталияМутко на высокий пост вице-премьераправительства по строительству.Напомним, Мутко соктября 2016 года занимал пост вице-премьера по вопросам спорта. До этого онвозглавлял Министерство спорта России и был президентом Российского футбольногосоюза. Многие считают, что именно он "развалил" российский спорт, вчастности, оставив из-за "провалов"российской антидопинговой системы нашу страну без команды на Олимпиаде-2018.