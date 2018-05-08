Российская сборная по хоккею в трех первых матчах на чемпионате мира в Дании не пропустила ни одной шайбы. Таким образом, со старта турнира россияне оставляют свои ворота уже 180 минут. Это новый рекорд для отечественной сборной. Ранее он составлял 139 минут и 47 секунд.

Российская сборная по хоккею в трех первых матчах на чемпионате мира в Дании не пропустила ни одной шайбы. Таким образом, со старта турнира россияне отставляют свои ворота "сухими" уже 180 минут. Это новый рекорд для отечественной сборной. Ранее он составлял 139 минут и 47 секунд.Прежний рекорд установила еще советская команда на чемпионате мира-1983. Нынешняя сборная более чем на 40 минут перебила это достижение. Более того, она может побить и рекорд, установленный год назад, по общему времени без пропущенных шайб. Для этого российским хоккеистам необходимо в следующей игре с чешской командой не пропустить в течение первых 22 минут, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.Напомним, что сборная России на старте чемпионата мира в Дании обыграла Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0). Следующий матч на турнире россияне проведут против чешской команды 10 мая.