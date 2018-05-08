Семья енотов устроила переполох в частном доме в американском штате Мичиган, в прямом смысле слова свалившись с потолка на кресло в гостиной. Попытки выселить мамашу с пятью детенышами владелец недвижимости снял на видео.

Семья енотов устроила переполох в частном доме в американском штате Мичиган, в прямом смысле слова свалившись с потолка на кресло в гостиной, сообщает Fox News. Попытки выселить мамашу с пятью детенышами владелец недвижимости снял на видео.Как выяснилось, самка использовала чердак дома в городке Шеридан в качестве роддома и яслей, но о таком соседстве хозяин дома узнал только в минувшую субботу, 5 мая, когда под подросшими щенятами проломился настил и они вместе с мамой рухнули вниз. На их счастье приземлились они точно в кресло, однако домовладелец этому обстоятельству не очень-то обрадовался и быстро вызвал на место специалистов.Енотиха отважно защищала свое потомство и наотрез отказывалась покидать насиженное место, более того, она прокусила перчатку пожарному, который участвовал в поимке животного. В конце концов беспокойное семейство в полном составе отправили в лес неподалеку.