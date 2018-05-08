Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и других сотрудников этого ведомства. Украинцев подозревают в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц.

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и других сотрудников этого ведомства. Украинцев подозревают в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц.По данным следствия, после вхождения Крыма в состав России на Украине было открыто уголовное производство, в рамках которого договор о воссоединении, принятый в соответствии с нормами российского и международного права, стал рассматриваться как умышленные действия, направленные на изменения границ Украины.В рамках этого производства Вадим Приймачок и другие сотрудники Генеральной прокуратуры Украины привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда России, так как они признали этот договор соответствующим Конституции РФ."Приймачок не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права", — пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Сейчас следователи собирают доказательства в рамках расследования против сотрудников украинской Генпрокуратуры.