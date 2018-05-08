В Екатеринбурге следователи завершили расследование дела о мошенничестве с деньгами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива (ПЖСК) Бухта Квинс.

В Екатеринбурге следователи завершили расследование дела о мошенничестве с деньгами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива (ПЖСК) "Бухта Квинс".Обвинения в рамках этого дела предъявлены барду Александру Новикову и бывшему заместителю министра экономики региона Михаилу Шилиманову. Теперь им и их адвокатам предстоит ознакомиться с материалами следствия, передает "Интерфакс".Еще один фигурант дела — бывшая директор проекта коттеджного поселка "Бухта Квинс" Лариса Ассонова – заключила досудебное соглашение и признала вину, поэтому уголовное дело в отношении нее было направлено в суд ранее.Строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ было начато в 2008 году. В 2010 году был создан одноименный жилищно-строительный кооператив, который начал привлекать средства пайщиков. Однако в 2013 году из-за нехватки собранных денег работы были приостановлены.Как установили следователи, в 2010-2012 годах обвиняемые злоупотребили доверием пайщиков и перечислили часть их денег на расчетные счета ряда других юридических лиц, хотя строительные работы уже были оплачены. Затем эти средства были обналичены. Общий ущерб составил 54 миллиона рублей. Потерпевшими признаны 65 человек и ПЖСК "Бухта Квинс".