Самоуправляемый автомобиль Uber, в марте сбивший насмерть велосипедистку в Аризоне, перед столкновением видел человека, но предпочел его объезжать, сочтя помеху ложной. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутреннего расследования.

Самоуправляемый автомобиль Uber, в марте сбивший насмерть велосипедистку в Аризоне, перед столкновением "видел" человека, но предпочел его объезжать, сочтя помеху ложной. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутреннего расследования.Первое в истории смертельное ДТП с участием человека и беспилотника Uber произошло в середине марта. Женщина — 49-летняя Элейн Херцберг — двигалась по проезжей части за пределами пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.В Uber подтвердили, что автомобиль в момент инцидента двигался в беспилотном режиме, но за рулем находился водитель, в обязанности которого входит следить за "поведением" беспилотника и в случае необходимости перехватывать управление. Тем не менее, оператор отвлекся за несколько секунд до столкновения и не смог предотвратить ДТП.По данным The Information, датчики автомобиля Uber среагировали на человека, однако чувствительность системы автопилота была настроена таким образом, что Volvo XC90 "решил" не объезжать препятствие. В результате машина, двигавшаяся в автономном режиме со скоростью 38 миль в час (примерно 61 км/ч, не стала ни снижать скорость, ни сигналить.∎Uber решила заняться прокатом электровелосипедов читайте такжеМногие конкуренты и даже партнеры Uber предпочли дистанцироваться от ДТП. Nvidia, поставляющая компании графические процессоры, возложила вину на программное обеспечение Uber. Поставщик лидара (лазерного дальномера — "глаз" машины Uber) Velodyne заявил, что ночные условия не могли повлиять на работу его технологии.