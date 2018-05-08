Злоумышленники проживали в частном доме, где занимались смешиванием, высушиванием и упаковкой наркотиков для дальнейшей реализации...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину и женщину по подозрению в покушении на сбыт героина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 33-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. Установлено, что злоумышленники проживали в частном доме на территории Московской области, где занимались смешиванием, высушиванием и упаковкой наркотиков для дальнейшей реализации. Наркотики они распространяли на территории столицы через тайники.При личном досмотре у задержанных изъято вещество, которое, согласно результатам исследования, является наркотическим средством – героином, общим весом около 530 граммов.В ходе обыска по месту жительства подозреваемых изъято неизвестное вещество. Экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 1 килограмма 150 граммов.Таким образом, общий вес изъятого наркотика составил около 1 килограмма 700 граммов.Следственным Управлением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – в виде домашнего ареста.УНК ГУ МВД России по г. МосквеПресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73