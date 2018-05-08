Руководители передали ветеранам поздравления от всего личного состава батальона, вручили памятные подарки...

В преддверии Дня Победы командир Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Северо-Западного округа полковник полиции Владимир Шаповалов, его заместитель подполковник полиции Сергей Минаев и председатель Совета ветеранов Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СЗАО Валерий Волынчиков посетили тружеников тыла.Майор полиции в отставке Александр Зайцев встретил гостей со слезами радости на глазах. Александр Данилович прослужил в ОРУД-ГАИ 37 лет и до сих пор неустанно вспоминает те времена. Ветеран рассказал о непростых военных годах, которые научили его ценить очень многое. Милиционер пожелал молодому поколению стойкости духа и верности своему делу, а также отметил, что гордится достижениями современных сотрудников Госавтоинспекции г. Москвы.Руководители ГИБДД северо-запада столицы приехали с визитом к Валентине Овсянкиной. Валентина Ивановна в те годы работала паспортисткой. Кстати, в этом году труженик тыла будет отмечать свое 95-летие. Прожитые годы, хоть и сложные, Валентина Овсянкина считает счастливыми.«Мы пережили страшную войну, встретили долгожданный День Победы, сейчас живем в мире и под защитой закона», – с доброй улыбкой на лице отмечает Валентина Ивановна.Руководители передали дорогим ветеранам поздравления от всего личного состава батальона, вручили памятные подарки. Госавтоинспекторы выразили искренние слова благодарности и пожелали здоровья и долгих лет жизни людям, подарившим нам мир.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81