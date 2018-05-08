Все участники дорожного движения - пассажиры, водители и пешеходы - получили символ Победы.

В преддверии празднования Дня Победы сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району совместно с представителями местного телеканала «КиржачИНФОРМСЕРВИС» вручали горожанам черно-оранжевый символ Победы – Георгиевскую ленту.Ленточки получали все участники дорожного движения - пассажиры, водители и пешеходы. Также полицейские призывали участников дорожного движения быть осторожными и внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения в дни праздничных мероприятий.