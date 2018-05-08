Во время войны Игорь Андреевич Пронин героически сражался с фашистскими захватчиками на Прибалтийском и Ленинградском фронтах...

Накануне Дня Победы полицейские ОМВД России по району Северное Тушино побывали в гостях у подполковника милиции в отставке Игоря Андреевича Пронина.Игорь Андреевич – бывший начальник 23 Отдела милиции города Москвы. Во время войны героически сражался с фашистскими захватчиками на Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Он внёс немалый вклад в Победу, поэтому наступающий праздник для него имеет особое значение.Сотрудники полиции поблагодарили ветерана за его заслуги перед Отечеством, пожелали ему здоровья и долгих лет жизни, вручили подарки.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56