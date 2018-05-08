Возложив цветы и венки к мемориальному памятнику, пришедшие поздравили ветеранов с праздником, пожелали им крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия...

Сегодня состоялось торжественная церемония по возложению цветов сотрудниками полиции к памятнику маршалу бронетанковых войск, дважды герою Советского Союза Павлу Семеновичу Рыбалко.В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, представители общественности, ветераны органов внутренних дел и воспитанники подшефного Центра поддержки семьи и детства СЗАО города МосквыВ своей речи начальник УВД по СЗАО генерал-майор полиции Анатолий Фещук отметил огромное значение знания истории своей страны: «Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и поколений ни сменилось ‑ День 9 мая будет для нас самым главным, священным праздником. Мы всегда будем помнить героизм и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм».Возложив цветы и венки к мемориальному памятнику, пришедшие поздравили ветеранов с праздником, пожелали им крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56