Злоумышленники нашли кошелек в салоне автомобиля, похитили его и, воспользовавшись пин-кодами, указанными владельцем карт, обналичили денежные средства в банкомате...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали двух жителей столицы по подозрению в краже кошелька из такси.В отдел полиции обратился мужчина с сообщением о краже. Мужчина рассказал, что при поездке в такси забыл на заднем сиденье кошелек с денежными средствами и банковскими картами, с которых впоследствии были списаны деньги в размере более 120 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 21-летний жители столицы. Установлено, что задержанные нашли кошелек в салоне автомобиля, похитили его и, воспользовавшись пин-кодами, указанными владельцем карт, обналичили денежные средства в банкомате.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79