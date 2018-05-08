В преддверии Великого Дня Победы сотрудники полиции посетили ветеранов Великой Отечественной войны Николая Федоровича Ксендзюка и Алексея Тимофеевича Грачева...

В преддверии Великого Дня Победы сотрудники полиции на юго-востоке Москвы посетили ветеранов Великой Отечественной войны Николая Федоровича Ксендзюка и Алексея Тимофеевича Грачева.Николай Федорович Ксендзюк, уроженец Киевской области, в 1945-1946 г.г. участвовал в войне с Японией, под Харбином. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, награжден более 25 наградами, в том числе, орденом Отечественной войны II степени, медалями и памятными знаками.Поздравительный адрес и подарок ветерану вручил помощник начальника по работе с личным составом ОМВД России по району Марьино майор внутренней службы Оксана Дудина. От себя и всего личного состава Управления она выразила глубокое уважение и признательность Николаю Федоровичу за вклад в Победу в Великой Отечественной войне и за верную службу в органах внутренних дел.Алексей Тимофеевич Грачев, уроженец Рязанской области, был призван в Советскую армию в 1943 году в возрасте 17 лет, приписав себе 1 год. Уже в звании младшего сержанта был направлен на Карельский фронт, где служил в разведке. В боях под Мурманском в «Долине смерти» был ранен. В настоящее время Алексей Тимофеевич принимает участие в общественно значимых мероприятиях, проводит патриотические встречи с молодыми сотрудниками. За безупречную службу в органах внутренних дел награжден многочисленными орденами и ведомственными памятными медалями.Государственный инспектор дорожного надзора лейтенант полиции Виктория Суравикина вручила Алексею Тимофеевичу памятные подарки и поздравительный адрес от руководства. Инспектор поблагодарила ветерана мирное небо, за отвагу и безупречную службу.Пресс-служба УВД по ЮВАО