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<a href="http://33live.ru/novosti/08-05-2018-stalo-izvestno-chto-skryvaetsya-v-salone-limuzina-putina.html" target="_blank">Стало известно, что скрывается в салоне лимузина Путина</a> - Информация о проекте Кортеж в целом и о президентском лимузине в частности пока что довольно обрывочна: что-то будет раскрыто позже, а что-то, разумеется, останется засекреченным. Сам лимузин уже показался общественности, а вот его салон до сих пор оставался тайной.