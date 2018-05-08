Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возвращении в национальную команду Алексея и Василия Березуцких. Он заявил, что действительно общался с братьями на базе ЦСКА. Однако футболисты не собираются возобновлять карьеру в сборной.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возвращении в национальную команду Алексея и Василия Березуцких. Он заявил, что действительно общался с братьями на базе ЦСКА. Однако футболисты не собираются возобновлять карьеру в сборной."Позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков", — цитирует Черчесова Чемпионат.com.Также он напомнил, что в пятницу, 11 мая, будет объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира.