Хирурги из клиники в американской Небраске спасли от смерти
женщину, страдавшую насморком. То, что другие врачи сочли обычной аллергией,
оказалось опасной болезнью
Хирурги из клиники в американской Небраске спасли от смерти
женщину, страдавшую насморком. То, что другие врачи сочли обычной аллергией,
оказалось опасной болезнью
Кендра Джексон попала в автомобильную аварию в 2013 году. Во
время ДТП она сильно ударилась головой о приборную панель. С тех пор ее стал
мучить постоянный насморк, головные боли и бессонница.
Врачи, к которым обращалась американка, списывали все на
обычную аллергию. И только недавно очередной визит к отоларингологу принес
результат: медик выяснил, что из носа женщины течет вовсе не слизь, а
спинномозговая жидкость – ликвор, передает .
Кендра теряла в сутки около 240 мл ликвора – а это почти
половина от производимого спинным мозгом объема. Специалисты поясняют, что
такое состояние может продолжаться годами, далеко не сразу приводит к осложнениям.
Однако в конце концов следует ожидать самых серьезных последствий: в частности,
в результате ликвореи можно заболеть бактериальным менингитом.
Как сообщается на странице клиники в Facebook, хирургам удалось обнаружить
"протечку" – это оказалось крохотное отверстие между черепом
пациентки и ноздрями. Во время операции его закрыли жировой тканью, врачи
рассчитывают на полное выздоровление Джексон.
Ранее Dni.Ru писали о том, как распознать аллергический насморк. Как отмечают специалисты, хронический аллергический ринит – это не разовое заболевание, а повторяющаяся проблема. Обычно у человека есть некая предрасположенность к аллергии, зачастую даже с детства. Такие недуги лечатся достаточно сложно. Для того, чтобы эффективно с ними бороться, прежде всего, необходимо пройти полное обследование у аллерголога и выявить аллерген, который вызывает эту болезнь.