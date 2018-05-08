Хирурги из клиники в американской Небраске спасли от смерти женщину, страдавшую насморком. То, что другие врачи сочли обычной аллергией, оказалось опасной болезнью

Хирурги из клиники в американской Небраске спасли от смертиженщину, страдавшую насморком. То, что другие врачи сочли обычной аллергией,оказалось опасной болезньюКендра Джексон попала в автомобильную аварию в 2013 году. Вовремя ДТП она сильно ударилась головой о приборную панель. С тех пор ее сталмучить постоянный насморк, головные боли и бессонница.Врачи, к которым обращалась американка, списывали все наобычную аллергию. И только недавно очередной визит к отоларингологу принесрезультат: медик выяснил, что из носа женщины течет вовсе не слизь, аспинномозговая жидкость – ликвор, передает .Кендра теряла в сутки около 240 мл ликвора – а это почтиполовина от производимого спинным мозгом объема. Специалисты поясняют, чтотакое состояние может продолжаться годами, далеко не сразу приводит к осложнениям.Однако в конце концов следует ожидать самых серьезных последствий: в частности,в результате ликвореи можно заболеть бактериальным менингитом.Как сообщается на странице клиники в Facebook, хирургам удалось обнаружить"протечку" – это оказалось крохотное отверстие между черепомпациентки и ноздрями. Во время операции его закрыли жировой тканью, врачирассчитывают на полное выздоровление Джексон.Ранее Dni.Ru писали о том, как распознать аллергический насморк. Как отмечают специалисты, хронический аллергический ринит – это не разовое заболевание, а повторяющаяся проблема. Обычно у человека есть некая предрасположенность к аллергии, зачастую даже с детства. Такие недуги лечатся достаточно сложно. Для того, чтобы эффективно с ними бороться, прежде всего, необходимо пройти полное обследование у аллерголога и выявить аллерген, который вызывает эту болезнь.