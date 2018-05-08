Минфин сообщил о рекордной закупке валюты. Начиная с 10 мая ведомство приобретет иностранных дензнаков на сумму, превышающую 322 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что такие вложения Минфина, на первый взгляд, вступают в противоречие с растущими мировыми ценами на нефть. Ответить на вопрос, пойдет ли российская валюта вверх или вновь ожидать ее падения, можно будет 12 мая.

Минфин сообщил о рекордной закупке валюты. Начиная с 10 маяведомство приобретет иностранных дензнаков на сумму, превышающую 322 миллиардарублей. Эксперты отмечают, что такие вложения Минфина, на первый взгляд,вступают в противоречие с растущими мировыми ценами на нефть. Ответить навопрос, пойдет ли российская валюта вверх или вновь ожидать ее падения, можнобудет 12 мая.Самые большие закупки валюты – на 298,1 миллиарда рублей —пришлись на февраль этого года. Грядущая закупка должна побить этот рекорд. Приэтом рекорды бьют и цены на нефть, но рубль даже и не думает укрепляться. Какотмечают эксперты, причина как раз в действиях Министерства финансов, которое ослабляеткурс для поддержания экспортеров и формирует резерв иностранной валюты.По наблюдениям аналитиков рынка, нефть растет в ожиданиивозможного решения США о выходе из ядерной сделки с Ираноми возобновлении эмбарго на поставки углеводородов из этойстраны. Оно может быть принято до субботы, 12 мая, и должностать главным событием ближайших дней для рынка черного золотаи рубля.Если Вашингтон примет решение в пользу выхода, то ценаBrent, которая уже сейчас колеблется в районе 76 долларов за баррель,может пробить планку в 78-80 рублей. Такой сценарий поддержал быроссийскую валюту. Однако другим сильным фактором, воздействующимна рубль, становятся анонсированные Минфином закупки валюты. Такимобразом, воздействие высоких нефтяных цен на укрепление рубля будет ограничено."С учетом факторов, толкающих российскую валюту вверх,и факторов, которые выступают в противовес, прогнозируемый курс российскойвалюты на май будет находиться в диапазоне 62–64 рубля за доллар", -приводит Life.ru мнение зампредседателяправления "Локо Банка" Андрея Люшина.Как отмечают специалисты, действия Минфина не только неспособствуют укреплению рубля, но и входят в противоречие с позициейЦентробанка. А ЦБ – еще один серьезный регулятор на валютном рынке, и ему выгоденкрепкий рубль, чтобы не разгонялась импортная составляющая инфляции. Ослаблениероссийской валюты до 66-68 рублей за доллар может разогнать инфляцию до 6,5-7%– что поставит под удар трехлетние усилия Центробанка по ее снижению.