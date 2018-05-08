На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 4 человека травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 человека травмированы. Выявлено 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Муромский районПо предварительной информации, 07.05.2018 г. в 10:35 в г. Муром на улице Советская напротив дома 34 водитель автомобиля ГАЗ-33021, 1989 г.р., совершил столкновение с автомобилем Шкода-Рапид под управлением водителя, 1955 г.р., который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель автомобиля Шкода-Рапид с диагнозом: ушиб мягких тканей головы - амбулаторно.2. Ковровский районПо предварительной информации, 07.05.2018 г. в 17:00 на 255 км автодороги М7 «Волга» водитель автомобиля МАН, 1980 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении транспортного средства и совершил столкновение с трактором МТЗ-82 с прицепом под управлением водителя, 1973 г.р. В результате ДТП пострадал водитель трактора МТЗ-82 с диагнозом: СГМ, ушибленные раны - госпитализирован; пассажир трактора МТЗ - 82, 1974 г.р., с диагнозом: СГМ, ушибленные раны - госпитализирован.3. Ковровский районПо предварительной информации, 07.05.2018 г. в 20:25 на 261 км автодороги М7 «Волга» водитель автомобиля Вольво FH с полуприцепом, 1977 г.р., совершил наезд на стоящий автомобиль ДАФ с полуприцепом под управлением водителя, 1962 г.р. От удара автомобиль ДАФ совершил наезд на стоящий впереди другой автомобиль ДАФ с полуприцепом под управлением водителя, 1987 г.р. В результате ДТП водитель а/м Вольво FH от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда бригады СМП.4. Собинский районПо предварительной информации, 07.05.2018 г. в 22:50 на 11 км автодороги «Ундол-Копнино-Жохово» водитель автомобиля ВАЗ-2114, 1993 г.р., не справился с управлением, совершил съезд в левый по ходу движения кювет, наезд на препятствие - дерево, опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом ребер справа, закрытый перелом левого бедра - госпитализирован.