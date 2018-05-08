Специалисты Техасского университета в Далласе назвали условия превращения Земли
в ледяной шар. Они определили геологические условия, при которых на нашей планете 700
миллионов лет назад произошло глобальное похолодание.
Специалисты Техасского университета в Далласе назвали условия превращения Земли
в ледяной шар. Они определили геологические условия, при которых на нашей планете 700
миллионов лет назад произошло глобальное похолодание.
Именно тогда Земля полностью покрылась льдом.
Исследователи считают, что изменения климата связаны с возникновением и
перемещением литосферных плит.
Объяснение тому, что во время криогенийского
периода в тропических широтах происходило отложение ледниковых осадков, дает гипотеза
ледяной Земли. Ученые полагают, что тогда на экваторе было так же холодно как и
на полюсах планеты, сообщает Phys.org.
Считается, что сначала земная кора была сплошной, а ее
разделение на отдельные крупные фрагменты произошло позднее. По мнению
геологов, литосфера раскололась 600-800 миллионов лет назад, это и включило на Земле
процессы, которые привели к появлению "Земли-снежка". В частности, это смещение
материков и извержение вулканов.
Отметим, что
ледниковый период длился на нашей планете миллионы лет. Он закончился, лишь
когда в атмосфере накопилось достаточное количество парниковых газов,
выброшенных вулканами. После этого материки освободились от льда, запустив
процессы, необходимыми для роста бактерий. Следующим этапом развития сталиь
многоклеточные формы жизни.
Ранее геологи пришли к выводу, что орбита Земли сжимается и вытягивается каждые 405 тысяч лет. Этот процесс провоцируют гравитационные взаимодействия планеты с Юпитером и Венерой.