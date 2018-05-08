Специалисты Техасского университета в Далласе назвали условия превращения Земли в ледяной шар. Они определили геологические условия, при которых на нашей планете 700 миллионов лет назад произошло глобальное похолодание.

Специалисты Техасского университета в Далласе назвали условия превращения Землив ледяной шар. Они определили геологические условия, при которых на нашей планете 700миллионов лет назад произошло глобальное похолодание.Именно тогда Земля полностью покрылась льдом.Исследователи считают, что изменения климата связаны с возникновением иперемещением литосферных плит.Объяснение тому, что во время криогенийскогопериода в тропических широтах происходило отложение ледниковых осадков, дает гипотезаледяной Земли. Ученые полагают, что тогда на экваторе было так же холодно как ина полюсах планеты, сообщает Phys.org.Считается, что сначала земная кора была сплошной, а ееразделение на отдельные крупные фрагменты произошло позднее. По мнениюгеологов, литосфера раскололась 600-800 миллионов лет назад, это и включило на Землепроцессы, которые привели к появлению "Земли-снежка". В частности, это смещениематериков и извержение вулканов.Отметим, чтоледниковый период длился на нашей планете миллионы лет. Он закончился, лишькогда в атмосфере накопилось достаточное количество парниковых газов,выброшенных вулканами. После этого материки освободились от льда, запустивпроцессы, необходимыми для роста бактерий. Следующим этапом развития сталиьмногоклеточные формы жизни.Ранее геологи пришли к выводу, что орбита Земли сжимается и вытягивается каждые 405 тысяч лет. Этот процесс провоцируют гравитационные взаимодействия планеты с Юпитером и Венерой.