В США оценили последствия возможного ядерного удара со стороны России. Худший вариант развития событий попытался спрогнозировать профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно.

В США оценили последствия возможного ядерного удара со стороны России. Худший вариант развития событий попытался спрогнозировать профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно". Об этом пишет американское издание The National Interest в статье "Почему Америке нужны тонны ядерного оружия".По мнению ученого, если Россия нанесет по США ядерный удар, то в ходе первой атаки будет уничтожен 131 город, погибнут 70 миллионов человек. Это при том, что российским войскам придется отбивать попытки США нанести ответный удар. Если же Вашингтон ликвидирует свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет, потери США возрастут до 82 миллионов погибших при первой массированной ядерной атаке со стороны России.В связи с этим профессор делает вывод, что США необходимо сохранить свой ядерный арсенал. Если ядерный арсенал США будет более мощным, то и потери США в потенциальной ядерной войне будут меньше, чем у их противников, уверен Мэтью Кроениг.В начале мая стало известно, что ВВС США провели 26 летных, инженерных и отладочных испытаний 12-й модификации ядерной бомбы В61 ("гравитационной"). К 2020 году первая партия В61-12 поступит на вооружение США. Бомбы будут размещены также на американских военных базах в Европе: в Италии, Турции, Германии, Нидерландах и Бельгии.