Один из уволенных после публикации скандального видео сотрудников министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области вернулся на работу в правительство, в родные стены.

Один из уволенных после публикации скандального видео сотрудников министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области вернулся на работу в правительство, в родные стены.Широкую огласку подборка записей с участием сотрудников Минлесхоза получила январе 2018 года: в ролике чиновники играют в карты на бюджетные деньги, распивают алкоголь и веселятся в "стриптиз-клубе" у шеста в полуобнаженном виде. Сами участники объясняли, что записи делались на протяжении двух лет и не предназначались для публикации, однако губернатор юмора не оценил и уволил министра Виктора Тонких, трех его заместителей и остальных участников съемки.Среди последних был и начальник отдела использования животного мира и водных биологических ресурсов Виталий Скопинцев. Через три с половиной месяца, 7 мая, он вернулся в министерство на должность ведущего специалиста, причем, как уточняется, должность он получил на конкурсной основе. Его фамилия фигурирует и на сайте правительства области.