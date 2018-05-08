34-летняя приезжая предложила сотруднику полиции денежные средства за несоставление административного протокола, после чего была задержана...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Арбат задержал подозреваемую в мелком взяточничестве.В ходе проверки сотрудник полиции задержал женщину, которая осуществляла трудовую деятельность на территории Российской Федерации без патента, тем самым нарушив миграционное законодательство. В участковом пункте полиции в Большом Николопесковском переулке 34-летняя приезжая предложила ему денежные средства за несоставление административного протокола. Полицейский предупредил ее о противоправности действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако она передала 5 тысяч рублей, после чего была задержана.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73