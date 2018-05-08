В центре столицы 8 мая оперативники МУРа и бойцы спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Один из них находился в федеральном розыске. Сообщается, что это крупный предприниматель Жомарт Ертаев. Его автомобиль спецбат ГИБДД блокировал прямо на дороге.

В центре столицы, у бизнес-центра Москва-Сити 8 мая оперативники МУРа и бойцы спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Один из них находился в федеральном розыске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.Задержанные доставлены в отдел полиции,там им будет предъявлено обвинение. Источник фамилий задержанных не уточнил.Однако по сведениям, которые "ВКонтакте" публикует Mash, это крупный казахстанский и российский банкир и предприниматель — глава "Алма-групп" Жомарт Ертаев и его подчиненный — бывший исполнительный директор "Тройка-Д-Банка" Андрей Третьяков.Сообщается, что задерживали их лихо: автомобиль Ертаева и его сопровождения с помощью патрульных спецбата ГИБДД блокировали прямо на дороге.