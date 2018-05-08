В самом центре Москвы, в Соймоновском проезде, археологи обнаружили, предположительно, самую раннюю воровскую монету, с помощью которой преступники разрезали сумки или одежду москвичей. Она называлась писка, а использующий ее вор — писарь или резчик.

В самом центре Москвы, в Соймоновском проезде, археологи обнаружили, предположительно, самую раннюю воровскую монету, с помощью которой преступники разрезали сумки или одежду москвичей,Это монета с загнутым и остро заточенным краем. "Такой инструмент назывался "писка", а использующий его вор — "писарь" или "резчик", — поясняется в сообщении на сайте Мосгорнаследия."Писарь" разрезал ею сумки или одежду, незаметно извлекая бумажник или кисет с монетами. "Однако существует версия, что такая монета могла использоваться и для самообороны (на блатном сленге это называлось "писануть по глазам")", — поясняет глава департамента Алексей Емельянов.Такая воровская монета была сделана из двух копеек, отчеканенных в период с 1757-го по 1761 год.Ранее археологами был представлен инструмент фальшивомонетчика — так называемый "маточник" середины XVII века. Его нашли на Тверской улице, дом 12, строение 1, сообщает РИА Новости.Кроме того, Алексей Емельянов отметил, что есть еще одна находка, которая, вероятно, непосредственно связана с маточником. Это клад медных монет времени Алексея Михайловича, найденный в Кадашёвской слободе. В нем каждая десятая монета оказалась фальшивой.