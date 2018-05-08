Наплевали на память погибших? В канун празднования Дня Великой победы в Суздальском районе уничтожили Мемориальный сквер в селе Крапивье. Там всего за один день спили все деревья. Это видео нам прислал суздальский общественник Павел Мальков. Он пояснил, что изуродовали мемориал не вандалы, а местные чиновники.

Наплевали на память погибших? В канун празднования Дня Великой победы в Суздальском районе уничтожили Мемориальный сквер в селе Крапивье. Там всего за один день спили все деревья. Это видео нам прислал суздальский общественник Павел Мальков. Он пояснил, что изуродовали мемориал не вандалы, а местные чиновники. Якобы, по указанию главы администрации Селецкого сельского поселения, Николая Курашкина. Связаться с ним нам не удалось. Видимо, у чиновника сегодня короткий день. Не исключено даже, что он пошёл репетировать речь, с которой выступит перед народом непосредственно 9 мая. Во всяком случае, на наши телефонные звонки, никто не ответил. Между тем, в боях Великой Отечественной войны участвовало около сотни уроженцев села Крапивье. В честь них ещё в 80-х годах сельчане создали мемориальный сквер, где высадили около 20 деревьев. Теперь на этом месте остались лишь пеньки.Павел Мальков, общественник, руководитель проекта Чистый Суздаль – Чистая Россия: "Там их внуки, сыновья посадили эти деревья. Именно вот этих людей, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. Все деревья, мы смотрели пеньки, не гнилые, то есть, свежее дерево. Ну, кощунство это. Просто на 9 мая ставить вот такие вот пеньки. Вот даже если приняли такое решение, ну, можно это было бы сделать и после 9 мая. А не на 9 мая, когда все придут с венками, и что? Сидеть на этих пеньках, что ли?"