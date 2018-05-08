В Финляндии вновь арестовали 52-летнего Микаэля Пенттиля, единственного жителя страны, который официально признан серийным убийцей. Ранее мужчина трижды отсиде за убийства, покушения на убийства и другие тяжкие преступления.

В Финляндии вновь арестовали 52-летнего Микаэля Пенттиля, единственного жителя страны, который официально признан серийным убийцей. Ранее мужчина трижды отсиде за убийства, покушения на убийства и другие тяжкие преступления, сообщает Yle.Впервые Пенттиля был отправлен за решетку в 1986 году за убийство 12-летней девочки. За это финн был приговорен к 8,5 годам лишения свободы.В 1992 году Пенттиля вышел на свободу, а через год вновь был арестован за убийство 42-летней женщины. На этот раз его приговорили к десяти с половиной годам заключения.Вновь оказавшись на свободе, гражданин Финляндии совершил нападения массажистку и двух уборщиц, которых он вызывал к себе домой, а потом пытался задушить. Это произошло с мая по сентябрь 2009 года. Очередной тюрменый срок Пенттиля закончился в декабре 2016 года.Восьмого мая стало известно, что жителя Хельсинки задержали по подозрению в новом убийстве. Полицейские заявили, что убийство было совершено в середине апреля, тело предполагаемой жертвы финна нашли 4 мая.В настоящий момент серийный убийца находится под стражей.