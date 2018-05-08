Сотрудникам полиции помогали представители «ЮНАРМИИ»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с ребятами МО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Гороховецкого района поддержали акцию «Георгиевская ленточка». К участию в акции присоединился председатель Совета ветеранов Гороховецкого ОМВД полковник милиции в отставке А.А. Дмитриев.В преддверии празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на улицах г. Гороховец и Гороховецкого района осуществлена раздача «Георгиевских ленточек» - символа героизма, воинской доблести и славы защитников России.Инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали автомобили, поздравляли водителей с наступающим праздником 9 Мая. «Юнармейцы» в свою очередь раздавали георгиевские ленточки водителям и пассажирам. Молодые люди напоминали участникам дорожного движения о правилах ношения на одежде и возможности крепления ленточки на автомобиле. Помимо этого «юные защитники» обратились к участникам дорожного движения с призывом о необходимости сообщать о грубых нарушениях в области ПДД в полицию, дополнительно к ленточкам вручив предупредительные памятки с контактными номерами телефонов для связи.В заключение общения организаторы напоминали водителям и пешеходам о значимости Победы в Великой Отечественной войне и напоминали жителям о важности соблюдения ПДД в период праздников.