Накануне Дня Победы поздравления принимает участница войны и, как она сама себя называет, чемпион-долгожитель – Анастасия Архипова. В декабре 2017 года она отметила вековой юбилей. Поздравить с наступающим праздником ветерана приехал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв.

Накануне Дня Победы поздравления принимает участница войны и, как она сама себя называет, "чемпион-долгожитель" – Анастасия Архипова. В декабре 2017 года она отметила вековой юбилей. Поздравить с наступающим праздником ветерана приехал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв.Анастасия Захаровна Архипова попала на фронт в 1944, и прослужила до мая 1945 в звании рядовой. Пока её супруг ковал победу в тылу, отправлял на фронт вагоны с оружием, его возлюбленная водила военные машины - была шофёром 66 зенитной дивизии.Анастасия Архипова, ветеран войны: "Мальчишек всех перебили, девчонок стали набирать всех на шоферов. Мы учились на водителей, шоферов машин".После войны Анастасия Захаровна работала в парикмахерской, потом в аптеке, но по вождению автомобиля всегда скучала. Даже сейчас в свои 100 лет она готова сесть за руль.- Скучала и во сне снилось.- А сейчас бы поехали?- Я бы с удовольствием проехала, я ещё не забыла.В декабре прошлого года в кругу внуков и правнуков Анастасия Захаровна отметила вековой юбилей. Поздравить её с днём рождения и предстоящим праздником Победы приехал и председатель ЗакСобрания. Владимир Киселёв вручил имениннице цветы и памятные подарки. Глава регионального парламента пожелал ветерану войны душевного спокойствия, благополучия, а главное - крепкого здоровья и ещё долгих лет на втором веку жизни. Владимир Киселёв был восхищен жизнелюбием и оптимизмом Анастасии Захаровны. Более того, бабушка поделилась с председателем ЗакСобрания секретом своего долголетия.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Конечно, хочется, чтобы дольше жили наши ветераны, но не все доживают до такого возраста до 100 лет – она дожила. Я задал ей вопрос: "Анастасия Захаровна, поделитесь опытом, как вам удалось дожить до ста лет? - Она говорит: "Самое главное - не ругайтесь: живите в добре и согласии".Первый раз за всю жизнь Анастасия Захаровна не пойдёт на парад Победы. Глаза подводят, сетует бабушка. Святой для неё праздник она отметит в кругу семьи. И как всегда пожелает своим близким и молодому поколению главное:- Не надо ругаться, жить надо мирно…