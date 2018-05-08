Заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко посетил ветерана Михаила Ильича Лукьянова...

В канун 73-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель начальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко посетил ветерана Великой Отечественной войны, ветерана службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД Михаила Ильича Лукьянова.Также от личного состава Госавтоинспекции города Москвы приехал поздравить ветерана начальник Отдела по работе с личным составом Управления полковник полиции Евгений Логиновский.Майор милиции в отставке рассказал гостям о своем боевом пути. Сейчас ветерану 97, но те далекие годы войны остались в его памяти. Михаил Лукьянов ушел на фронт в 41-ом, до 1943 года прослужил в роте снайперов.«Это было совсем непростое время, но именно такие лишения учат нас ценить многие вещи, значимости которым мы не придаем в суете быстротечных будней», - отмечает ветеран.Михаил Ильич с теплотой вспоминает годы службы в милиции. Как говорит сам ветеран - дело всей его жизни. С 1944 года он начал работу в должности инспектора дорожно-патрульной службы, после чего занял должность дознавателя в ОРУД. Закончил службу в 1977 году в должности дежурного по выезду на ДТП дежурной части Управления ГАИ Москвы. Более 35 лет Михаил Лукьянов посвятил службе, обеспечивая безопасность на дорогах. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, и безупречную долгую службу в органах внутренних дел он награжден более чем 30 государственными и ведомственными наградами – Орденом «Красной Звезды», Орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».Виктор Коваленко рассказал ветерану о современном оснащении служебного транспорта ГИБДД и изменениях в форменном обмундировании сотрудников.В завершение встречи генерал-майор полиции Виктор Коваленко поздравил ветерана с приближающимся праздником. Начальник Госавтоинспекции города Москвы выразил слова благодарности за неоценимый вклад, который Михаил Лукьянов внес в победу в Великой Отечественной войне, пожелал ветерану здоровья и долгих лет жизни, а также вручил подарок и цветы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81