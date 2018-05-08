По предварительной информации, водитель большегруза с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль ДАФ с полуприцепом

ДТП с участием трех транспортных средств произошло накануне на территории Ковровского района. По предварительной информации, водитель большегруза с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль ДАФ с полуприцепом, который, в свою очередь, врезался в еще один грузовик.В результате ДТП водитель первого автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.В настоящее время по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.