Авария произошла вечером в понедельник, 7 мая

Авария произошла вечером в понедельник, 7 маяНа трассе Москва - Уфа в Ковровском районе столкнулись три фуры. В результате ДТП погиб один из водителей.Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, авария произошла вечером в понедельник, 7 мая, около 20.25. На 261-м километре дороги водитель Volvo FH TRUCK наехал на остановившийся перед ним тягач DAF. После столкновения тягач наехал на стоящий в попутном направлении грузовик.В результате погиб водитель грузовика Volvo. По данному факту полицейские проводят проверку.