В Латвии задержан активист Владимир Линдерман, который выступал в защиту русских школ. В заявлении полиции говорится, что он был задержан в рамках уголовного процесса против бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок.

В Латвии задержан русскоязычный активист Владимир Линдерман. В заявлении полиции говорится, что он был задержан в рамках уголовного процесса против бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок.Его соратница Оксана Челышева стала свидетелем задержания. По ее словам, к Линдерману подошли люди в черной форме и масках, повалили его на землю и волоком протащили к микроавтобусу.Линдерман является одним из активистов Штаба защиты русских школ и одним из инициаторов состоявшегося в феврале 2012 года общенационального референдума по вопросу предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, сообщает ТАСС. Однако большинство граждан республики тогда его не поддержали. Ранее Линдерман также являлся одним из лидеров Национал-большевистской партии, и по решению суда он был выдворен из России в Латвию.В Латвии проводится образовательная реформа, в ходе которой школы нацменьшинств с 2020 года должны перейти на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей".Это вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. В Русском союзе Латвии считают, что дети в результате реформы не смогут успешно учиться и закончить школу, что может привести к их маргинализации и росту преступности. Также там опасаются этнических конфликтов среди учеников и учителей.В Риге прошло вселатвийское родительское собрание, участниками которого стали свыше 900 человек. После этого полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с публичным мероприятием, во время которого, возможно, осуществлялись противоправные действия. Власти Латвии считают, что речь идет о преступлениях против государства. Дело было возбуждено и против Татьяны Жданок.