Злоумышленники завладели электронным ключом к системе «Банк-Клиент» потерпевшей коммерческой компании и перевели более 15,5 млн рублей со счета указанной фирмы...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении троих граждан по обвинению в хищении денежных средств коммерческой организации при помощи электронного ключа к системе «Банк-Клиент».В ходе расследования установлено, что фигуранты, используя поддельные документы, завладели электронным ключом к системе «Банк-Клиент» потерпевшей коммерческой компании и перевели более 15,5 млн рублей со счета указанной фирмы на счета подконтрольных юридических лиц.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установили причастность троих граждан.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – домашний арест, в отношении третьего – подписка о невыезде.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53